Акваактивности - в тренде развлечений в жару у минчан. На пляжах столичных водохранилищ экстремальный летний отдых доступен для всех любителей острых ощущений. Опытные инструкторы учат кататься на гидроциклах и рассекать водную гладь на высоких оборотах, а еще ставят на скоростной вейкборд для выполнения трюков. Для тех, кому по душе релакс на воде, подойдут сапборды.

Илья Цветков опробовал все виды акватранспорта.

Экстрим на воде - для ярких эмоций

Рев мотора на воде и больше сотни лошадиных сил на борту. Мощный гидроцикл рассекает волны Минского моря. Такое скоростное аквапланирование захватывает дух и дарит освежающие эмоции.

Для тех, кто не может жить без экстрима, при этом обожает рассекать водную гладь, гидроцикл - идеальный вариант. Достаточно завести мощный мотор, удобно сесть, посмотреть вперед и отправиться навстречу волнам.

Освоить водный мотоцикл под силу каждому. Необходимо только пройти ряд тестовых занятий, разобраться с управлением судна и ознакомиться с правилами безопасности движения по аквамагистралям. С этим помогут опытные инструкторы.

Научиться может каждый. Постоянно обучаем людей, у нас есть разные модели, с разной мощностью. И для новичков подойдет, и для тех, кто катается уже давно. Место здесь хорошее, волны обычно небольшие - то, что нужно. Алексей Кондратович, владелец проката гидроциклов

Доски на воде - для трюков и адреналина

Поймать волну и попутный ветер можно не только за рулем акватранспорта, но и стоя на доске. Вейкбординг по-прежнему в топе летних водных активностей у минчан. Здесь важно научиться держать баланс, управлять бордом и правильно рассчитывать траекторию движения. Уже после первого вводного занятия можно осваивать трюки: прыжки на трамплинах и сальто.

Отдых на воде - это не только экстрим, но еще и полноценный релакс. Чтобы попытаться познать дзен на водной глади в штиль, можно освоить катания на сапбордах.

Широкий борд позволяет отплыть от берега и насладиться летними пейзажами с воды. Скользить на сапах могут даже самые юные серферы.

Обязательно проводим инструктаж, даем все необходимое оборудование, подбираем по размеру саму доску и весла, рассказываем, как пользоваться и отправляем в плавание. Роман Руссиянов, инструктор по сапбордингу

Я для себя нашел два плюса в катании на этих плавсредствах. Первый: это реальный релакс и расслабление, когда медленно гребешь и наслаждаешься красотой вокруг. А второй плюс в том, что на борде можно отплыть подальше от берега и искупаться в чистой и прохладной воде, естественно, только в разрешенных местах.