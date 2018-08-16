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На подготовку и проведение II Европейских игр выделят почти 77 миллионов рублей

На подготовку и проведение II Европейских игр из республиканского бюджета за счет резервного фонда Президента Беларуси выделят почти 77 миллионов рублей.

Деньги направят на ремонт и благоустройство Дворца спорта, центров олимпийской подготовки по гребным видам спорта и по теннису. Также профинансируют подготовку спортобъектов по месту проживания участников и общежитий для расселения части студентов, которые проживают в студенческой деревне. Часть денег выделят на организацию и проведение допинг-контроля.

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