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На погранпереходе "Брест" ожидаются большие очереди
Последние новости с границы. После приостановки работы польского пункта пропуска "Бобровники" в соседнюю страну с территории Беларуси напрямую можно добраться только через Брестскую область. К погранпереходу "Брест" уже начали прибывать машины с гродненскими номерами. В неприятную ситуацию попали пассажиры рейсового автобуса Гродно - Варшава, которых развернули из Берестовицы в сторону Бреста. Многие потеряли деньги за купленные заранее железнодорожные билеты. Водители и пассажиры возмущены. Ведь в последние полгода польские пограничники и так работают медленно. Людям приходится проводить до 12 часов.
Хорошего мало. Я не знаю, как это будет. И так стоим немало. Я уже с семи утра здесь. Это уже сколько? Семь часов.
Круг большой приходится делать, вот в чем неудобство. Мы узнали когда - вчера. Людям надо ехать. Остается один переход, вот и едем.
Мы ожидаем увеличение пассажиропотока. Вместе с тем и сегодня пункт пропуска работает не на полную силу. При пропускной способности 1700 автомобилей и 12 тысяч человек в сутки за минувшие сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию менее 600 транспортных средств.
Через "Бобровники" ехал и большегрузный транспорт. Теперь все дальнобойщики устремились в Брест. Пока пробок в пункте пропуска "Козловичи" нет. Напомним, в новогодние праздники очереди из фур на этом участке госграницы были длиной в 30 километров.
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