ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На погранпереходе "Брест" ожидаются большие очереди

Последние новости с границы. После приостановки работы польского пункта пропуска "Бобровники" в соседнюю страну с территории Беларуси напрямую можно добраться только через Брестскую область. К погранпереходу "Брест" уже начали прибывать машины с гродненскими номерами. В неприятную ситуацию попали пассажиры рейсового автобуса Гродно - Варшава, которых развернули из Берестовицы в сторону Бреста. Многие потеряли деньги за купленные заранее железнодорожные билеты. Водители и пассажиры возмущены. Ведь в последние полгода польские пограничники и так работают медленно. Людям приходится проводить до 12 часов.


Изображение
Хорошего мало. Я не знаю, как это будет. И так стоим немало. Я уже с семи утра здесь. Это уже сколько? Семь часов.
Виталий Шмыгин, житель г. Минска
Круг большой приходится делать, вот в чем неудобство. Мы узнали когда - вчера. Людям надо ехать. Остается один переход, вот и едем.
Андрей Кузьмицкий, водитель автобусного парка "Гродно"


Изображение
Мы ожидаем увеличение пассажиропотока. Вместе с тем и сегодня пункт пропуска работает не на полную силу. При пропускной способности 1700 автомобилей и 12 тысяч человек в сутки за минувшие сутки сопредельная сторона пропустила на свою территорию менее 600 транспортных средств.
Сергей Дмитриев, официальный представитель Брестской пограничной группы

Через "Бобровники" ехал и большегрузный транспорт. Теперь все дальнобойщики устремились в Брест. Пока пробок в пункте пропуска "Козловичи" нет. Напомним, в новогодние праздники очереди из фур на этом участке госграницы были длиной в 30 километров.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все