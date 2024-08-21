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На полигонах борисовского учебного центра занятия военных инженеров
Активная фаза на полигонах борисовского учебного центра. Практические занятия проходят на всех учебных трассах. В эти дни они, в том числе и у будущих инженеров. В армейском автопарке этого рода войск широкий спектр техники. Каждый образец - под определенный вид задач, поэтому при обучении водителей - индивидуальный подход. Например, бульдозеры способны перемещать большие объемы грунта и создать дороги в сложных условиях, а экскаваторы помогают в подготовке траншей и установке защитных сооружений.
Техника в эксплуатации простая, так как мы изучаем ее технические характеристики, обслуживание, устройство.
Может перевозить артиллерийские системы, в том числе колесные, и автомобили, и личный состав до 75 человек через водные преграды. Было препятствие - ров, препятствия - коленный мост, горка - и мы двигались в составе колонны.
Управление техникой требует четкого взаимодействия с другими подразделениями. Часто водителям приходится работать в команде с саперами, которые разминируют местность, или с военнослужащими других специальностей.
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