На полигонах борисовского учебного центра занятия военных инженеров

Активная фаза на полигонах борисовского учебного центра. Практические занятия проходят на всех учебных трассах. В эти дни они, в том числе и у будущих инженеров. В армейском автопарке этого рода войск широкий спектр техники. Каждый образец - под определенный вид задач, поэтому при обучении водителей - индивидуальный подход. Например, бульдозеры способны перемещать большие объемы грунта и создать дороги в сложных условиях, а экскаваторы помогают в подготовке траншей и установке защитных сооружений.