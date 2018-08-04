На полигоне Алабино продолжается "Танковый биатлон". Белорусы участвуют в индивидуальной гонке

Свой профессиональный уровень в поле демонстрируют и наши военные. У них сейчас разворачиваются другие баталии. Хотя, как и у аграриев, важны скорость, точность, результат. На полигоне Алабино продолжается конкурс "Танковый биатлон". Белорусы сегодня участвуют в индивидуальной гонке. По итогам, наша команда может пройти в полуфинал и уже дальше - бороться за призовые места. С каким временем белорусы прошли сложнейшую трассу? И удалось ли команде пройти через жернова четвертьфинала? Подробности в репортаже Дарьи Белоусовой-Петровской.

В подмосковном Алабино снова разгораются танковые баталии. Сегодня за выход в полуфинал борются команды из 7 стран. Белорусы соревнуются в тройке с коллегами из Сирии и Таджикистана. Соперники хорошо подготовленные. Поэтому задача нашего экипажа - показать лучшее время и избежать штрафных очков.

На полигоне пыль столбом. Не помогают даже распылители воды, которые после каждого заезда поливают раскаленный песок. Из-за жары он высыхает за секунды, усложняя задачу участникам заезда.

На трибунах атмосфера не менее накаленная. Сегодня индивидуальная гонка третьего белорусского экипажа. Предыдущие два в своих заездах были лучшими, заняв первые места. Поэтому подвести нельзя.

По условиям конкурса, нужно преодолеть трассу протяженностью 4 100 метров. На пути у экипажа водные препятствия, крутые подъемы и резкие спуски. Также надо поразить несколько условных мишеней. В данном соревновании это танк и вертолет. За один промах белорусы получили штрафные очки. Но, несмотря на дополнительный круг, показали лучшее время - 20 минут 22 секунды.