На полигоне Алабино прошел конкурс "Полевая кухня"

Военная кухня по индивидуальным рецептам. Сегодня в подмосковном Алабино прошел конкурс "Полевая кухня". В своей подгруппе белорусы заняли второе место. По условиям конкурса, все команды получили одинаковые продукты, но готовили по своим рецептам. В меню четыре блюда. Судьи в строгой секретности провели дегустацию. Причем по правилам соревнования, чтобы оценка была честной и справедливой, жюри не знало, блюдо чьей команды пробует.