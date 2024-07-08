ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На полигоне Брестский начались антитеррористические учения Беларуси и Китая

Беларусь и Китай укрепляют сотрудничество в военной сфере. Сегодня на полигоне Брестскийначались совместные учения. Антитеррористическая тренировка называется "Атакующий сокол". На отдельных этапах маневров военные будут действовать совместно. Самое сложное на занятиях - отработка боевых действий в населенном пункте и в ночное время.

У нас был перерыв в проведении антитеррористический тренировки, было принято решение о проведении занятий. Очередь принимать сейчас Республике Беларусь. Обстановка сейчас в мире сложная. Изучив новые формы, будем отрабатывать эти способы.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси

Накануне в Центральном доме офицеров состоялись переговоры по вопросам организации учебного процесса, а также совершенствования системы обучения в военных учебных заведениях Беларуси и Китая.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все