На полигоне Брестский начались антитеррористические учения Беларуси и Китая

У нас был перерыв в проведении антитеррористический тренировки, было принято решение о проведении занятий. Очередь принимать сейчас Республике Беларусь. Обстановка сейчас в мире сложная. Изучив новые формы, будем отрабатывать эти способы.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси