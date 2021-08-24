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На полигоне Брестский в рамках Армейских игр стартовал первый день конкурса "Снайперский рубеж"

К сложнейшему этапу состязаний - "Штурму" - приступила белорусская команда. Каждую мишень необходимо поразить не менее чем двумя выстрелами, а количество боеприпасов ограничено. Само здание оборудовано видеокамерами, поэтому каждое действие фиксируется. В свою очередь пулеметчики проверили свое мастерство на этапах "Встреча" и "Лучшая очередь". Прошли соревнованияи для гранатометчиков.


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