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На полигоне Липки проходит активная фаза подготовки к параду ко Дню Независимости

Танки, бронетранспортеры, артиллерия и ракетные комплексы. На полигоне Липки проходит активная фаза подготовки к параду ко Дню Независимости. В этом году механизированная колонна будет состоять из 22 парадных расчетов - 280 единиц техники. Отметим, что это на 30 образцов техники больше, чем в прошлом году.

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В связи с подготовкой к параду и движением механизированной колонны временно будет ограничено движение в городе. Техника отправится на аэродром Липки 4 и 11 июня в 4:50 утра. Возвращение запланировано 6 и 13 числа в 19:50. Маршрут колонны пролегает по улицам: Основателей - Стариновская - Скорины - участок МКАД.

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