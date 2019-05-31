Танки, бронетранспортеры, артиллерия и ракетные комплексы. На полигоне Липки проходит активная фаза подготовки к параду ко Дню Независимости. В этом году механизированная колонна будет состоять из 22 парадных расчетов - 280 единиц техники. Отметим, что это на 30 образцов техники больше, чем в прошлом году.

