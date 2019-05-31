3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
На полигоне Липки проходит активная фаза подготовки к параду ко Дню Независимости
Танки, бронетранспортеры, артиллерия и ракетные комплексы. На полигоне Липки проходит активная фаза подготовки к параду ко Дню Независимости. В этом году механизированная колонна будет состоять из 22 парадных расчетов - 280 единиц техники. Отметим, что это на 30 образцов техники больше, чем в прошлом году.
Возглавит колонну ретротанк, не обойдется и без новинок
В связи с подготовкой к параду и движением механизированной колонны временно будет ограничено движение в городе. Техника отправится на аэродром Липки 4 и 11 июня в 4:50 утра. Возвращение запланировано 6 и 13 числа в 19:50. Маршрут колонны пролегает по улицам: Основателей - Стариновская - Скорины - участок МКАД.
Президент
Все
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера