На полигоне Липки проходит активная фаза подготовки к параду на День Независимости

В связи с подготовкой к параду и движением механизированной колонны временно будет ограничено движение в городе. Техника отправится на аэродроме (аэродром) Липки 4 и 11 июня в 4:50 утра. Возвращение с аэродрома запланировано еще 6 и 13 июня в 19:50. Маршрут колонны пролегает по улицам Основателей - Стариновской - Скорины - участок МКАД.



Отметим, что уже 1 июля состоится генеральная репетиция. Напомним, сам парад 3 июля стартует в 21:00.