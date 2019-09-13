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На полигоне Мулино стартовало совместное учение Вооруженных Сил Беларуси и России

На полигоне Мулино в Нижегородской области стартовало совместное учение Вооруженных Сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019". Перед военными маневрами прошла серьезная практическая подготовка. Перегруппировали войска белорусской части на российскую территорию. Провели совместное тактико-специальное учение инженерных войск Беларуси и России и тщательно подготовились к старту учения.

От Беларуси в маневрах задействовано свыше 4 тысяч человек личного состава, военная техника и авиация.

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