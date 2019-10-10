На полигоне Осиповичский успешно испытана модернизированная реактивная система залпового огня "Ураган"

Все работы по улучшению РСЗО были проведены на предприятиях Государственного военно-промышленного комитета Беларуси. В ходе углубленной модернизации были значительно улучшены тактико-технические характеристики боевой машины. Отметим, что это были только предварительные испытания. Впереди совершенствование некоторых элементов машины. В скором времени пройдут государственные испытания. Уже после этого будет решаться вопрос о поставке боевой техники в Вооруженные силы.