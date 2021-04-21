На полигоне под Борисовом - отбор на конкурсы Армейских международных игр

Нормативы по вождению, стрельбе из вооружения боевых машин, тактике и физической подготовке. На полигоне под Борисовом отбирают экипажи для участия в конкурсах Армейских международных игр. В состязании на звание лучшего экипажа танка и боевой машины пехоты принимают участие сборные от оперативных командований, Военной академии, Объединенного учебного центра. Победители войдут в состав национальных команд на конкурсы Армейских международных игр "Танковый биатлон" и "Суворовский натиск".