Особенностью является незнакомая местность, новые климатические условия. Хотя для нас, для белорусов, примерно все то же самое. Нам важно принимать участие в таких учениях. Вспоминаются слова нашего Президента, когда он сказал про единое пространство нашей Родины от Бреста до Владивостока. Так вот механизированный батальон 6-й бригады сейчас под Брестом выполняет задачи, а танковый батальон выполняет задачи под Владивостоком. Вот оно наше единое пространство.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси