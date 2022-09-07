На полигоне Сергеевский (в 150 километрах от Уссурийска) прошел основной этап учений "Восток-2022". Представлены военные контингенты 14 государств, в том числе и Беларуси. Розыгрыш боевых действий провели в три этапа. Первый - это захват выгодного рубежа. При поддержке артиллерии, воздушного десанта и спецмашин по созданию минных полей "Земледелие" воинские части группировок войск прорвали оборону противника и взяли его в кольцо. На втором этапе в ход идет военная авиация. Боевые самолеты и вертолеты наносят массированный удар по противнику. И завершающий этап - это переход в наступление и полный разгром войск условного противника. От Беларуси участвовал танковый батальон 6-й бригады Западного оперативного командования. Кстати, накануне ему исполнилось 80 лет.
Особенностью является незнакомая местность, новые климатические условия. Хотя для нас, для белорусов, примерно все то же самое. Нам важно принимать участие в таких учениях. Вспоминаются слова нашего Президента, когда он сказал про единое пространство нашей Родины от Бреста до Владивостока. Так вот механизированный батальон 6-й бригады сейчас под Брестом выполняет задачи, а танковый батальон выполняет задачи под Владивостоком. Вот оно наше единое пространство.
"Восток-2022" прошел на семи полигонах России и в акваториях Охотского и Японского морей. Участвовали более 50 тысяч военнослужащих. Основная цель - отработать умение работать сообща.