На полигоне в Брестской области идет подготовка национальной сборной к международному "Танковому биатлону"

Проходили отборочные состязания между воинскими частями и подразделениями командований. Много желающих выступать в конкурсе "Танковый биатлон". Потому что это, во-первых, и престиж поднимает, и престиж нашего государства, и престиж воинской части. Показать страну все, наверное, хотят, и выступать под флагом всегда престижно. Но что касается конкуренции, то военнослужащие у нас все хорошие, все добросовестные, в команде больше царит атмосфера одной семьи.

Сергей Михно, тренер танковой команды