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На полигоне в Брестской области идет подготовка национальной сборной к международному "Танковому биатлону"

Экипажи оттачивают мастерство преодоления препятствий, ведут огонь из боевых машин. По итогам занятий четыре лучших экипажа представят Вооруженные силы на армейском форуме.

Проходили отборочные состязания между воинскими частями и подразделениями командований. Много желающих выступать в конкурсе "Танковый биатлон". Потому что это, во-первых, и престиж поднимает, и престиж нашего государства, и престиж воинской части. Показать страну все, наверное, хотят, и выступать под флагом всегда престижно. Но что касается конкуренции, то военнослужащие у нас все хорошие, все добросовестные, в команде больше царит атмосфера одной семьи.
Сергей Михно, тренер танковой команды


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