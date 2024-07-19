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На полное восстановление электросетей в Гомельской области потребуется не менее месяца
Режим чрезвычайной ситуации, объявленный в Гомельской области из-за последствий ураганного ветра, снят. Об этом заявил на заседании штаба председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко.
Однако на полное восстановление электросетей в Гомельской области потребуется не менее месяца.Все это время в малых населенных пунктах будут работать дизель-генераторы, временные станции обеспечат топливом и поставят под охрану.
На данный момент аварийные бригады выехали в населенные пункты, где остаются неподключенными отдельные домовладения. Первые на очереди - семьи с детьми, одинокие и одиноко проживающие граждане, пенсионеры. До устранения всех нарушенийв регионе будут работать более 100 бригад.
В Гомельской области продолжается разбор завалов деревьев, замена порванных проводов, установка новых опор.Напомним, из-за урагана в регионе было нарушено электроснабжение 1 137населенных пунктов. Аварийные бригады со всей страны работали круглосуточно, чтобы вернуть электроэнергию потребителям.
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