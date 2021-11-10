На польско-белорусской границе обнаружены курдские беженцы, избитые польскими силовиками

Эта холодная ночь принесла еще больше пострадавших от "польского геноцида". Причем некоторых мигрантов удалось вытащить с того света. Вот такие шокирующие жуткие кадры приходят к нам с границы. Здесь обнаружены курдские беженцы, избитые силовиками Дуды и Моравецкого. Это четверо мужчин. Судя по видео, у людей множественные раны и гематомы на голове, руках - этоследы применения физического насилия. Со слов пострадавших, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца.



Польские силовики избили их ивытеснили за колючее заграждение на границе с Беларусью. Пострадавшим беженцам сейчас оказана необходимая помощь. Только чудом они не погибли, лежа в собственной крови на холодной земле.