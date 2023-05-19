На популярных пляжах у минчан появились качели, песочницы и спортивные тренажеры. Новинкой сезона станут фоторамки

Наибольшей популярностью у столичных жителей пользуются городские пляжи Цнянского водохранилища и пляж № 2 водохранилища Дрозды. В 2023 году акцент в этих местах будет сделан на отдых с детьми и занятия спортом, сообщила начальник службы по содержанию городских лесов, пляжей и МКАД УП "Минское лесопарковое хозяйство" Марина Макарова. Ее слова цитирует БЕЛТА.

"На самых популярных у минчан пляжах появились новые детские качели и скамейки, песочницы, спортивные тренажеры. Новое оборудование установлено и на пригородных пляжах на Заславском водохранилище и водохранилищах Дрозды, Крыница. В частности, заменены кабинки для переодевания, качели, установлены скамейки "Дуэт", велоскамейки, теневые навесы, произведена замена мангалов", - рассказала Марина Макарова.

К новому сезону на пляжах установлено 250 дополнительных лежаков. На Цнянском водохранилище появились 30 видеокамер и деревянные беседки, в Дроздах - деревянные столы, стулья и скамейки "Дуэт". Новинкой сезона станут две фоторамки, на фоне которых отдыхающие могут сделать снимки для соцсетей. Установили их на пляже № 2 водохранилища Дрозды и на пляже № 5 Заславского водохранилища. Также известно, что на минских пляжах будет работать 37 точек сезонной торговли и 20 пунктов проката спортивного оборудования.