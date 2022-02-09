На пороге исторического события белорусы осознают масштабность и значимость референдума

Разве могут остановить жалкие запугивания и пустые обещания Запада тех, кто по-настоящему болеет за свою страну, за ее будущее и выбирает созидательный путь.

Белорусы активно участвуют в народных дискуссионных площадках. Ни один пункт нового проекта Конституции не остался без внимания. На пороге исторического события жители нашей страны осознают всю его масштабность и значимость – оставаться в стороне просто невозможно. Николай Скинтиян продолжит.

В медицине больше 20 лет. Врач Андрей Стома успел поработать и в кардиодиспансере, и в детской больнице. Сегодня трудится в центре трансфузиологии - подбирает донорскую кровь для пациентов со всей Гродненской области. Признается, всегда ощущал особое внимание государства к теме медицины. Бесплатное лечение, высокотехнологичные операции, реабилитация - в нашей стране все это доступно каждому. В новом проекте Конституции медицине также отведено большое значение. Ответственность граждан за свое здоровье - для Андрея Стомы это ключевой момент в Основном законе.









Я сам за здоровый образ жизни. Поэтому я думаю, что человек непосредственно сам несет ответственность за свое здоровье, за свою жизнь. И в таком тандеме - человек плюс государство, я думаю, что можно повысить как уровень жизни, так и здоровье населения в общем. Андрей Стома, врач лабораторной диагностики Гродненского областного центра трансфузиологии





Поправку о здоровье и другие актуальные вопросы Андрей Стома и его коллеги обсудили сегодня на диалоговой площадке. Центр трансфузиологии посетила депутат парламента Елена Потапова.









Людям очень важно и нужно понять, какие из их пожеланий и их предложений вошли в уже конечный проект Конституции. По какой причине те или иные предложения были отклонены. В какой формулировке они вошли в новый проект. И, конечно же, мы продолжаем изучать мнение наших граждан и для того, чтобы в дальнейшем использовать их в работе над законодательством, над реформой законодательства. Елена Потапова, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Белорусы примут активное участие в референдуме и изберут конституционный путь развития нашей страны. Такую уверенность выразил сегодня председатель Конституционного суда и Конституционной комиссии. Обсуждение нового проекта Основного закона прошло в Белорусском государственном экономическом университете. Петр Миклашевич подчеркнул, что референдум дает возможность участвовать в решении важнейших вопросов общества и государства.









Конституция - это общественный договор между властью и народом об устройстве общества и государства, о взаимоотношениях личности, общества и государства. И важно, конечно, не просто написать красивый текст Основного закона, а чтобы действительно это была народная Конституция. Т.е. граждане нашей страны вносили предложения, обсуждали и затем на референдуме приняли решение об обновленной Конституции. Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Беларуси, председатель Конституционной комиссии





Референдум в стране проводится путем всеобщего, свободного, равного и тайного голосования. Принять участие в нем имеют право граждане Беларуси, достигшие 18 лет. Каждый участник голосует лично. С 22 по 26 февраля можно сделать это досрочно. Участки работают по расписанию. В день референдума - 27 февраля - голосование осуществляется в помещении для голосования по месту нахождения участника референдума.





Подготовка к референдуму проходит строго по плану. Уже созданы территориальные и участковые комиссии, формируются списки граждан, допущенных к голосованию. Белорусам важно расставить все точки над "і" - досконально обсудить каждое положение нового проекта Конституции. Особенно тем, для кого результаты референдума, возможно, ознаменуют начало большой и кропотливой работы.

В случае принятия поправок белорусским юристам предстоит серьезный анализ новых законодательных актов, отметила депутат парламента Ирина Довгало на встрече с коллективом Главного управления юстиции Гомельской области. На видеосвязи коллеги со всех уголков региона. Особое внимание теме войны. Все чаще в СМИ поднимается тема вооруженных конфликтов. Новая Конституция, по словам депутата, поможет одновременно сохранить мир и показать твердую позицию страны на международной арене.









Как бы сегодня ярко не звучало слово "война", а война разная. Обратите внимание, звучит "Отечественная", "мировая", "гибридная", "информационная" - война разная. А мир один. И сегодня главное - сохранить мир. И изменения в Конституции, даже начиная с преамбулы, касаются именно этого. Я думаю, наши белорусы сделают абсолютно правильный выбор. Ирина Довгало, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси