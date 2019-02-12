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На посты у пешеходных переходов вместе с сотрудниками ГАИ выходят и волонтеры

Сотрудники Госавтоинспекции в эти дни обращают особое внимание на пешеходов, велосипедистов и водителей гужевого транспорта, которые двигаются вдоль трасс. Проверяют, как выполняются правила дорожного движения, есть ли в наличии фликеры. А в столице на посты у оживленных пешеходных переходов вместе с сотрудниками ГАИ выходят и волонтеры - представители столичных предприятий. Водителям необходимо снижать скорость заранее и не парковаться ближе пятнадцати метров от "зебры".

За переход дороги в необозначенном месте предусмотрен штраф до 75 рублей.

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