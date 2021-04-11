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На повестке - новации в закон о политических партиях
Первый пункт программы посвятим важной теме, которая касается нового политического ландшафта и партийного строительства. Для небольшой, но медийно-активной части общества это вопрос на злобу дня уже лет 10 как. Государство не против, стройте. Но только не сверху, и не форсируйте искусственно, без политической коррупции, не олигархические проекты и не новых иностранных агентов под брендами партий. Негативных примеров в соседних странах хватает, и на чужие грабли желательно не наступать.
Чтобы партии не выродились и не столкнули общество во имя отдельных персонажей, нужны четкие и прозрачные правила
Именно о них в первом приближении говорили в пятницу на высшем уровне. На повестке - новации в закон о политических партиях.
. Куда более богатые страны на этом погорели. И в прямом, и в переносном смысле. Помните штурм Капитолия в Штатах, сепаратизм в Испании, "желтые жилеты" во Франции и рухнувший рейтинг "зеленого" проекта господина Зеленского. Нам такого точно не нужно.
Что предлагается изменить в правилах игры? Во-первых, расширить региональное представительство. Партии не могут жить только Минском и тройкой областных центров, где часто одни и те же активисты выступают от разных партий. Нужно идти во все области и дальше в районы.
Численность партбилетов предлагают повысить
Не может группа всего из 1 000 граждан решать судьбу 10 миллионов белорусов. Дальше. Участие в выборах как единственный легальный путь к власти. Некоторые об этом забывают. Предложение такое:пропустил два электоральных цикла - на выход из политики.
Чего хочет государство и общество от партий, обновленных и новых? Во-первых, кадрового резерва опытных управленцев. Не популистов, а именно практиков. Чтобы их здоровые амбиции работали на страну и ее развитие.
Второе, те самые идеи и проекты снизу. Партиям все же легче, чем чиновникам поднять народную проблему до местного совета или парламента.
Третье, если партии будут работать на укрепление государства, то крепкой будет и политическая система. Это страховка от крупных кризисов и внешних гибридных интервенций. Хотя, положа руку на сердце, где в мире добились такого успеха? Даже вершина партийной демократии США и то заявляет о внешнем вмешательстве в выборы. Отсюда и предостережение от Президента.
Резюмируя. Партийное строительство само по себе нехорошои неплохо. Это сложный и дорогой механизм
Гораздо дороже для общества в целом, чем модель современная. Когда за каждым решением, победой или провалом есть конкретный управленец.
Но и тормозить развитие партий государство не намерено, это тоже чревато политическими взрывами. Остается прописать четкие правила, а партиям советуем уже сегодня искать народного признания, определяться с программами и заниматься реальными делами, чтобы не пропасть на этапе перерегистрации.
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