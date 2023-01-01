На повышение пенсий в 2023 году в Беларуси направят Br2,5 млрд

На повышение пенсий в 2023 году предусмотрено Br2,5 млрд, а всего на выплату пенсий в новом году планируется направить Br18,8 млрд, сообщает БелТА.

Трудовые пенсии будут повышаться в увязке с ростом зарплаты и уровнем инфляции, но не менее одного раза в год. Социальные пенсии, повышения, надбавки и доплаты к пенсиям будут перерассчитываться ежеквартально (с 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября) вслед за ростом БПМ.

С января 2023 года произошел ряд изменений по расчету пенсий. В частности, страховой стаж (стаж работы с уплатой страховых взносов в ФСЗН) увеличился на 6 месяцев и составил 19 лет. Ежегодно увеличиваясь на полгода, в 2025 году он достигнет 20 лет. Наличие такого страхового стажа обязательно для назначения трудовой пенсии по возрасту и за выслугу лет. Женщины выходят на пенсию в возрасте 58 лет, мужчины - 63 лет.