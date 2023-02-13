3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
На пожарах в Беларуси за сутки погибли четыре человека
В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли четыре человека, сообщает БелТА.
Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Парковой в Новополоцке спасателям поступило 12 февраля в 6:49. На пожаре обнаружена погибшая женщина 1938 года рождения.
Еще один пожар в этот день произошел в Витебской области около полуночи. При ликвидации возгорания в жилом доме в деревне Булавки Полоцкого района спасатели обнаружили погибшую хозяйку 1970 года рождения.
В 11:33 сообщение о пожаре поступило спасателям в Гомельской области - горел жилой дом в деревне Чемерное Лельчицкого района. В огне погибла хозяйка жилища 1950 года рождения.
В Брестской области трагедия произошла в Дрогичинском районе. В 18:00 работники МЧС выехали на тушение возгорания в жилом доме в деревне Перковичи. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1929 года рождения.
Специалисты устанавливают причины происшествий и гибели людей.
Фото: Pixabay
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
"Здесь собираются лидеры" - в Минске стартовал Международный молодежный форум "Диалог будущего"
Лисневский: Польша на данный момент является основным сателлитом США
В Беларуси ужесточили требования к качеству связи мобильных операторов
12 ноября профессиональный праздник у специалистов Белаэронавигации
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все