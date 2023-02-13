На пожарах в Беларуси за сутки погибли четыре человека

В Беларуси за минувшие сутки при пожарах погибли четыре человека, сообщает БелТА.

Сообщение о возгорании в квартире на первом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Парковой в Новополоцке спасателям поступило 12 февраля в 6:49. На пожаре обнаружена погибшая женщина 1938 года рождения.

Еще один пожар в этот день произошел в Витебской области около полуночи. При ликвидации возгорания в жилом доме в деревне Булавки Полоцкого района спасатели обнаружили погибшую хозяйку 1970 года рождения.

В 11:33 сообщение о пожаре поступило спасателям в Гомельской области - горел жилой дом в деревне Чемерное Лельчицкого района. В огне погибла хозяйка жилища 1950 года рождения.

В Брестской области трагедия произошла в Дрогичинском районе. В 18:00 работники МЧС выехали на тушение возгорания в жилом доме в деревне Перковичи. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1929 года рождения.

Специалисты устанавливают причины происшествий и гибели людей.