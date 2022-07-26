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На пожарах в Минской области за сутки погибли 5 человек
Пять человек погибли за сутки на пожарах в Минской области. В Молодечненском районе в деревне Гердутишки сгорела вся семья: пожилая женщина и мужчина, а также их сын. Предварительно установлено, что они злоупотребляли алкоголем.
Еще один пожар произошел в деревне Нарейши Мядельского района. В сгоревшем доме обнаружены тела двоих человек. Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении.
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