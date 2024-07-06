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На праздник "Александрия собирает друзей" прибыл Президент Беларуси
Александр Лукашенко поприветствовал гостей мероприятия и по старой доброй традиции, открыл праздничный концерт. Вот уже 15 лет в этом живописном уголке Беларуси собираются на фестиваль, чтобы почувствовать связь времен. Все эти годы Александрия собирает действительнодрузей, их становится все больше.
Впереди яркие концертные номера, выступления звезд из Беларуси и России - праздник с национальным колоритом всегда проходит душевно и тепло. Гулять Александрия будет до поздней ночи!
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