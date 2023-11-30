На предприятии Белстройцентр прошел профсоюзный правовой прием

Мы участвуем в таких правовых приемах на многих предприятиях. В таких встречах есть необходимость, потому что именно на них работники могут напрямую задать вопросы необязательно по трудовому законодательству, это может быть и наследственное право, и жилищное право, и даже судопроизводство.

Тамара Жинкевич, главный правовой инспектор труда минской организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий