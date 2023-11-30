ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

На предприятии Белстройцентр прошел профсоюзный правовой прием

Профсоюзный правовой прием продолжается во всех регионах страны. Для бесплатных консультаций на места выехали более 100 профсоюзных юристов. 30 ноября встреча проходит на предприятии Белстройцентр в Минске. На ней присутствуют как юристы, так и работники прокуратуры - они помогают оперативно решать наболевшие вопросы.

Мы участвуем в таких правовых приемах на многих предприятиях. В таких встречах есть необходимость, потому что именно на них работники могут напрямую задать вопросы необязательно по трудовому законодательству, это может быть и наследственное право, и жилищное право, и даже судопроизводство.
Тамара Жинкевич, главный правовой инспектор труда минской организации Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий

В крупнейших организациях страны проходят и правовые просвещения. Особое внимание уделяется новшествам трудового законодательства, которые вступят в силу с 1 января 2024 года.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все