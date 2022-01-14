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На предприятии "Инвет", расположенном в Верхнедвинском районе, запустили новую линию
Нарастить объемы производства и создать новые рабочие места. На предприятии "Инвет" запустили новую линию. Предприятие специализируется на выпуске изделий из полимерных материалов. В прайсе свыше 400 наименований продукции для автопрома, сельского хозяйства, ландшафтного дизайна. Новая линия ротационного формирования мощнее тех, что уже работают на заводе. Современное оборудование позволяет изготавливать габаритные изделия, как, например, боксы для телят и топливные баки для больших сельскохозяйственных машин. Для обслуживания линии созданы семь новых рабочих мест. Первую продукцию получили уже через час после запуска.
Очень здорово, что такие высокие технологии приходят в районные центры. Сегодня крупные предприятия промышленности нуждаются в рабочих кадрах. Я скажу, что в крупных городах (это касается Гомеля, Минска и Витебска) рабочих рук не хватает. Поэтому нужно идти в районные центры
Продукцию, произведенную в Бигосово, знают в 11 странах мира. Между тем после распада Союза судьба завода была под вопросом. Чтобы сохранить промышленное предприятие, в 2006-м на государственном уровне приняли ряд мер. "Инвет" стал промышленным флагманом Верхнедвинского района. Сегодня здесь работают более 200 человек.
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