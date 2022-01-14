На предприятии "Инвет", расположенном в Верхнедвинском районе, запустили новую линию

Очень здорово, что такие высокие технологии приходят в районные центры. Сегодня крупные предприятия промышленности нуждаются в рабочих кадрах. Я скажу, что в крупных городах (это касается Гомеля, Минска и Витебска) рабочих рук не хватает. Поэтому нужно идти в районные центры

Петр Пархомчик, министр промышленности Беларуси