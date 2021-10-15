На предприятии СОАО "Коммунарка" от COVID-19 привили 42 % коллектива

Победа над общей проблемой зависит от каждого. Быть безразличным и как бы стоять в стороне глупо! Глупо еще и пытаться оправдывать свое бездействие. Специалисты в один голос говорят: надо привиться. Вакцина может спасти жизнь. И вам, и вашим близким, друзьям, соседям.

Почти четверть населения Беларуси уже привились первым компонентом вакцины. 17 % прошли полный курс вакцинации. Сегодня в стране открыто более 850 пунктов. Привиться можно в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, метро, а также на предприятиях. По инициативе профсоюзов там оказывают дополнительную поддержку работникам, которые получили вакцину от COVID. Тему продолжит Юлия Рубцова.

Рабочий день на шоколадной фабрике сейчас у многих начинается не с производства, а с посещения здравпункта. Желающих защитить себя от коронавируса с приходом четвертой волны стало больше. В день здесь прививают с десяток человек. На выбор две вакцины "Спутник V" и Vero Cell. В пользу китайской сделал свой выбор и наладчик производства Сергей Иванов. Сегодня вводит второй компонент. Первый перенес бессимптомно. Признается: к вакцине относился скептически до тех пор, пока болезнь не подкосила близких.

Темпы вакцинации на предприятии превышают общереспубликанские цифры - здесь привили 42 % коллектива. В то время как в стране полный курс вакцинации прошли 17 %. Тех, кто не спешил прививаться, простимулировали - это инициатива Федерации профсоюзов.





Стимулирующая выплата есть - по 100 рублей выплачивается за прививку. В этом году переболело 228 наших работников, в прошлом году - 525. И мы оказывали помощь по 7 базовых величин. Марина Суперфин, председатель первичной профсоюзной организации СОАО "Коммунарка"

От 29 до 300 руб. за прививку - инициатива ФПБ

И такие меры сегодня далеко не исключение. Коллективные договоры подправили многие предприятия реального сектора экономики, а также бюджетные организации.





Первое - это выплаты матпомощи работникам, прошедшим вакцинацию, от 29 до более чем 300 рублей. Это выдача сертификатов и карт, и получение продукции предприятия. Третье - это предоставление одного, двух, трех выходных дней с зарплатой. Это тоже косвенная поддержка. Вадим Грачев, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси

В стране работает более 850 пунктов вакцинации

Сегодня в стране открыто более 850 пунктов вакцинации против коронавируса. Расположены они доступно - в поликлинику идти не обязательно. Мобильные пункты работают в метро, на вокзалах, в торговых центрах. Для удобства недавно появилась и интерактивная карта с их размещением - это инициатива БРСМ. Поможет найти ближайший пункт и COVID-патруль. Прежде чем подключиться к волонтерской деятельности, активисты прошли обучение и инструктаж.

БРСМ разработал интерактивную карту с пунктами вакцинации

БРСМ разработал тематическую интерактивную карту, которая помогает определить и проложить маршрут до ближайшего пункта вакцинации не только в Минске. Этот опыт мы передаем и в регионы. И со следующей недели, со вторника, COVID-патруль будет проходить в каждом областном центре. Хочется отметить, что это совместная инициатива наших крупных общественных объединений. Александр Лукьянов, первый секретарь ЦК БРСМ