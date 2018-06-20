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На предприятиях Минска открыты мобильные пункты обследования

Лично проконсультироваться с врачом, измерить артериальное давление или сделать электрокардиограмму прямо на рабочем месте. В эти дни на предприятиях Минска открыты мобильные пункты обследования. Сегодня такая медстанция развернулась и в Белтелерадиокомпании. За несколько часов обследование прошли полсотни сотрудников.

Акция по профилактике заболеваний проходит по всему Минску. Обследования уже прошли 80 000 минчан.

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