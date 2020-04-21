С целью сохранить рабочие коллективы и не допустить остановки производств, на предприятиях принимаются строгие меры для нераспространения вируса. Создают штабы, дезинфицируют транспорт и производственные помещения.



Ужесточают санитарные требования и некоторые столичные торговые центры. Тему продолжит Алексей Потапов.



Привычных очередей в столичном гипермаркете стало на порядок меньше. И все же, несмотря на ситуацию с COVID-19, кассы не пустуют. Люди защищаются как могут, справедливо полагая, что расслабляться пока рано. Улыбок ни одно руководство сейчас у продавцов не потребует. Лучшая вежливость в наше время - скрыть их под масками.







Помимо масок и перчаток - пластиковые щитки. Кассиры походят на лаборантов-вирусологов, ведь минимальной дистанции в метр нет.



На входе: все для дезинфекции рук. Выпечка в упаковке, как и товары на развес. Эти меры не новы, но администрации большинства крупных торговых точек (как и эта) пошли дальше: за правило взяли санобработку корзин. Куда затем отправляются выбранные нами продукты.



К отделам кулинарии столичных ТЦ сейчас внимание повышенное как никогда. Работа со свежей едой - не только в масках и перчатках, но еще в таких вот дополнительных защитных костюмах.



Отстоять рабочую смену в этом конечно непросто, но необходимо, чтобы не останавливать рабочий процесс в самой стратегической (с точки зрения покупателя) сфере.



