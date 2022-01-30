В обсуждении поправок в Конституцию Беларуси принимают участие представители различных национальностей

Отдадут свои голоса на предстоящем референдуме и представители различных национальностей. Сегодня в Беларуси проживает 156 диаспор. Обсуждение возможных поправок в Основной закон страны прошло и в каждом национально-культурном общественном объединении. Всего по стране таких зарегистрировано 205.

Согласно предлагаемым изменениям Конституции, межэтнический мир сохранится. И представитель каждой национальности, который проживает сегодня в Беларуси, должен чувствовать себя равным среди всех и, что важно, чувствовать себя как дома. Это подчеркнули на заседании Консультативного межэтнического совета при Уполномоченном по делам религий и национальностей Беларуси. Там собрались два десятка представителей культурных объединений.