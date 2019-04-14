На предстоящей неделе в Анкаре соберутся деловые круги Беларуси и Турции

Там пройдет бизнес-форум, на него уже зарегистрировались представители ведущих предприятий обеих стран. Одни уже не первый год сотрудничают и готовы выйти на новый уровень, кооперационный. Другие приедут познакомиться и договориться о пробных партиях. Товарооборот между странами за последние годы существенно увеличился и практически достиг миллиарда долларов.



Однако по-прежнему между государствами существуют некоторые препоны, которые требуют оперативного вмешательства. Решения искали на этой неделе правительства Беларуси и Турции. Среди ключевых тем - сбалансированность товарооборота, инвестиции и открытие рынка для нашей говядины. Что связывает (или в скором времени свяжет) официальные Минск и Анкару? Из турецкой столицы передает Вероника Бута.



300 солнечных дней в году, лазурные берега… Здесь есть все, что нужно для хорошего отдыха - море, пляжи, развлечения и доступные цены. В прошлом году Турция установила туристический рекорд и приняла 45 млн человек. В этом году ожидают не менее 50 млн туристов. Но мало кто из них может себе представить, что нынешней зимой местами все в той же Турции было минус 40.





