На приеме в Борисове жители задали вопросы о земельных спорах и улучшении жилищных условий

Специалисты Администрации Президента продолжают выездные приемы граждан в регионах. Так, в проблемных ситуациях жителей Борисова сегодня разбиралась начальник главного идеологического управления Ольга Шпилевская. Целый блок вопросов касался земельных споров, реконструкции улиц города, а также улучшения жилищных условий. Как отметили на приеме, многие недоработки на местах связаны с недостаточной информированностью граждан.



Всего в ходе приема Ольга Шпилевская рассмотрела около десятка вопросов. Каждый взят на контроль Администрации Президента.



