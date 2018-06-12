На прилавках Беларуси появится новая шоколадная трилогия "Президент. Эксклюзив"

Сегодня новинку можно было приобрести в фирменных магазинах торговой сети "Коммунарка". Разработана она по поручению Главы государства. Более года назад "Коммунарка" выпустила первую сладкую без содержания сахара пробу шоколада под одноименным названием. За это время продукт стал действительно брендом и любимым лакомством не только белорусов, но и зарубежных ценителей. Сейчас сразу три варианта с различным процентом содержания какао. В чем преимущество новой кондитерской линии?

Ольга Медведь оценила вкус эксклюзивного шоколада.

Какао-ликеры из Кот-д’Ивуара, Эквадора, Колумбии и Венесуэлы впервые собраны в одной белорусской стограммовке. Бобы этих стран круглый год под солнцем, некоторые деревья произрастают из вулканических пород, что дает уникальный минеральный состав и эксклюзивность.

Отсюда и отсылка в названии новой линии шоколада "Президент. Эксклюзив", где впервые в кондитерской истории нашей страны использовали купаж - сочетание разных сортов исходного продукта в определенной пропорции для улучшения качества.

"Этих бобов не так много в мире, но их добавление придает особенность. А если еще учесть, что мы использовали органический сахарозаменитель, сделанный из сыворотки молочной, а не просто там растительная стевия или мальтит, который больше похож на химический элемент, то это и здоровый продукт".

Кстати, в виде своеобразной сладкой увертюры к эксклюзивной серии уже более года мы могли дегустировать продукт под маркой Главы государства. Разработанный по поручению Александра Лукашенко, шоколад "Президент" с 72-процентным содержанием какао, на экстракте стевии вместо сахара уже распробовали сладкоежки и поставили на первое место в топе лакомств. Его любят, покупают, отправляют как сувениры по разным странам планеты. Премьерная трилогия кардинально отличается от единичного выпуска. Конечно, не только упаковкой.

"Мы предусмотрели, что все категории граждан могут сегодня пробовать этот шоколад и покупать. Поэтому использовали подсластитель лактитол, который в 200 раз слаще сахара и которого можно добавить совершенно немного".

72-, 78- и 85-процентное содержание какао-ликера, оно же какао тертое... У каждого свой вкусовой оттенок. На протяжении полугода технологи "Коммунарки" действительно экспериментировали и с фантазией создавали новое шоколадное сочинение. Например, самая легкая горькая плитка на вкус с кислинкой. 78 % - с ореховой окраской и цветочным ароматом. А шоколад "Президент. Эксклюзив" 85 % самый крепкий и брутальный. Вся серия имеет удлиненную и более тонкую форму, чтобы лакомство легче и быстрее таяло во рту. Рецепт под грифом Top secret. Его знают лишь единицы.

"На этот участок может попасть только узкий круг специалистов, которые знают секрет приготовления шоколада "Президент. Эксклюзив".

В этом цеху смешиваются, а потом перемалываются все ингредиенты, после чего из многотонной емкости горячая масса в 28 градусов отправляется на отливку. Далее топленый шоколад ожидает охлаждающая камера. Для того чтобы получились привычные плиточки, температура должна быть как на улице в марте или апреле - около 10 градусов выше нуля.

Для брендовой серии - модернизированное оборудование. Под первый выпуск шоколада "Президент" закупили автоматизированную технику, которая не требует вмешательства человека, разве что кнопку запуска нажать. А вот с серией "Президент. Эксклюзив" в оборот ввели новую эксклюзивную форму. Здесь массу заливают в заготовки 185 на 87 мм с белорусским орнаментом.

Кстати, именно этот национальный отличительный элемент на маленьких квадратиках черного шоколада оценили наши самые суровые эксперты. Для дегустации новинки мы обратились к сладкоежкам со стажем. На дегустационном ринге три соперника, один из них - "Президент. Эксклюзив".

Четверо из шести дегустаторов, облизывая пальчики, отдали первое место премьерной серии. А двое из шести предпочли все разновидности шоколада.

Теперь мнение экспертов, которым мы также предложили протестировать горькую сладость. После пробы врач-диетолог заключила, что такой шоколад не то что можно, а нужно кушать. В плитке черного много магния, он полезен как средство от стресса.

"Это на 100 % натуральный продукт, в нем я не вижу каких-то примесей, которых стоит опасаться, того же пальмового масла. Его здесь нет, здесь только какао-масло. Поэтому, судя по составу, это хороший продукт. Этот шоколад абсолютно натуральный".

Также шоколад принято считать одним из аллергенов. Особенно такой реакции на лакомства подвержены дети. Однако истинная причина неприятия организмом - в наличии различных пищевых добавок и красителей, а не натуральных какао-бобов. Состав шоколада "Президент. Эксклюзив" оценила спортсменка и по совместительству будущая дважды мама.

"Я сейчас особенно внимательно слежу за тем, что я употребляю в пищу. Конечно, хочется самые лучшие продукты кушать, которые пошли бы на пользу мне и моему будущему ребенку. В шоколаде "Президент" содержатся только самые натуральные ингредиенты, отсутствуют самые сильные аллергены".

А еще за независимой оценкой мы обратились к российскому тележурналисту Сергею Малоземову - автору таких популярных программ, как "Еда живая и мертвая", а также "Чудо техники" на НТВ-Беларусь. Сам он на качество, полезность, вкус, соответствие нормам и далее по списку протестировал сотни продуктов, в том числе и шоколад. Под дегустацию подарка из Беларуси предоставил святая святых - домашнюю кухню. Изучив состав, Сергей Малоземов отметил трендовые в мировом ЗОЖе сахарозаменители, а также признался, что плитку горького всегда берет с собой на съемочную площадку для более активной работы мозга. Возможно в перспективе будет использовать и шоколад "Президент. Эксклюзив".

"Я слышал о том, что Президент Беларуси в последнее время активно высказывается на темы, связанные со здоровым питанием. Это означает, что он как следует изучил вопрос. В этом продукте я вижу баланс между вкусом и пользой. Это очень хороший шоколад, это не тот пластилин, который продается в магазинах под некоторыми европейскими марками".

А это эксклюзивные кадры! Набор конфет президентского бренда, который вы не раз могли наблюдать на важных встречах белорусского лидера. Абсолютно натуральный продукт, без консервантов, имеет небольшой срок годности. Глава государства использует сладость сразу с конвейера в качестве сувениров для высоких гостей.

Кстати, именно коллега и давний близкий друг Александра Лукашенко первым оценил новую кондитерскую серию. Президент Таджикистана Эмомоли Рахмон попробовал на вкус усовершенствованный шоколад и высоко оценил его, а ведь на Востоке знают толк в сладостях.

А на днях шоколадный презент Александр Лукашенко вручил и Председателю КНР Си Цзиньпину.

Массовое приготовление по новой рецептуре стартовало под прицелом нашего объектива. Вот свидетельство рождения новой кондитерской легенды и традиции. С конвейера сошла дебютная партия. В одну смену "коммунарщиков" создается около 4 тон упакованных плиток, готовых отправиться на прилавки. А вот для того чтобы все белорусы могли купить шоколад "Президент. Эксклюзив" в массмаркете, фабрика изготовила около 60 тонн каждого наименования из трилогии. Уже завтра с пометкой "Новинка" кондитерская серия будет в широком доступе.