В поле зрения сейчас и цены на продовольственные товары, особенно социально значимые. По поручению Президента ситуацию в сфере торговли контролируют депутаты, сенаторы и профсоюзы. На продовольственные товары первой необходимости установлены максимальные торговые надбавки. Выполняют ли их торговые сети - сегодня инспектировали представители Совета Республики. Наша съемочная группа присоединилась к мониторингу магазинов.Цены - на постоянном контроле парламентариев

Ольга Масловская присоединилась к мониторингу магазинов.

Овощи и фрукты, молочная и мясная продукция, бакалея, хлеб. Член Совета Республики Юрий Деркач проводит ревизию магазина одной из торговых сетей Витебска. Контроль цен - поручение главы государства. Однако сенатор обращает внимание не только на цифры на ценниках. Еще на ассортимент товаров и наличие на прилавках продукции белорусских производителей.

Мы видим, как наши белорусские производители работают по импортозамещению. Очень много примеров даже по Витебской области. Это и Толочинский консервный завод, и предприятие в Ореховске по глубокой заморозке овощной продукции. Это вхождение в сегмент рынка, который сейчас освободился с одной стороны, а с другой - это рабочие места. Юрий Деркач, член Совета Республики Национального собрания Беларуси





Цены формируют в соответствии с законодательством. Торговые надбавки не превышают максимально допустимые. Если поставщики выставляют чрезмерно высокие цифры, сотрудничество с ними могут поставить на паузу.









Мы очень внимательно отслеживаем рост цен на каждое наименование товаров и очень жестко ведем переговоры с поставщиками, чтобы не было необоснованного повышения цен. Если повышение цен происходит, то поставщик нам это письменно аргументирует, чтобы мы понимали смысл в росте этой цены, так нам надо этот товар реализовать.





Скидки и акции помогают удержать покупателя.

Многие ретейлеры сейчас пошли на снижение цены для пенсионеров, многодетных и малообеспеченных.

Соглашение о предоставлении скидок социально незащищенным категориям населения подписали почти два десятка торговых сетей страны. Действует договоренность до 17 июля этого года. Макароны, хлеб, мясные изделия, детское питание - в списке около 30 товаров первой необходимости.



Возможностью сэкономить витебчане пользуются охотно и на дефицит товаров не жалуются.



В Малорите этот супермаркет - одно из любимых мест повседневного шопинга. За покупками сюда приезжают со всех уголков района. У годовалой Виктории своя продуктовая корзина. Для малышки молодая мама покупает только лучшее: белорусскую молочную продукцию и каши.











Мы из Малоритского района, в Дворищах живем. Ездим, закупаемся здесь постоянно. Надо часто покупать и пюре, и каши, потому что ребенок часто ест это, любит. Цены более-менее, можно купить, конечно, что-то. Наталья Лемачко, жительница г. Малорита





Творог, огурцы, картофель, яйца и вареная колбаса: цены на эти пять позиций сенатор Тамара Шатликова мониторит каждую неделю. При этом стоимость одних и тех же товаров сравнивает в разных торговых сетях. Беседует с покупателями, чтобы узнать, насколько их устраивает ценовая политика магазина.





На страже интересов потребителя









Сегодняшний мониторинг показал, что цены не выросли по сравнению с прошлым месяцем. Один товар (огурец гладкий) даже подешевел на 2 рубля. Торговые сети понимают, что в непростой сегодняшней обстановке надо делать все для того, чтобы люди имели возможность приобрести все виды товаров. Особенно приятно, что житель города Бреста, областного центра и житель Малориты может приобрести одни и те же товары. Тамара Шатликова, член Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель Брестской областной коллегии адвокатов





В списке социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство, 22 позиции. В случае если торговая сеть необоснованно завышает стоимость, об этом ревизоры сообщают в МАРТ для реагирования. За несколько месяцев мониторинга у сенатора был лишь один такой случай.