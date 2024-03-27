На производстве в Волковысском районе погиб рабочий

На производстве в Волковысском районе погиб работник: мужчина пострадал при ремонте бетоносмесителя, сообщает БЕЛТА .

По предварительной информации, днем 27 марта 34-летний работник проводил плановый ремонт бетоносмесителя. В ходе выполнения работ мужчина получил травмы, не совместимые с жизнью.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая фиксирует следовую картину, опрашивает очевидцев, изымает необходимую документацию по охране труда и технике безопасности.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Волковысским районным отделом Следственного комитета в ходе проводимой проверки. Особое внимание будет уделено выяснению причин и условий, способствовавших травмированию рабочего.