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На прошедших торгах рубль окреп к доллару и евро и ослаб к российскому рублю

Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 7 копеек. И 3 рубля 42 копейки стоят 100 российских рублей.

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