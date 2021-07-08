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На прошедших торгах рубль ослаб к доллару и евро и укрепился к российскому рублю

Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 56 копеек, евро - 3 рубля 2 копейки, и 3 рубля 45 копеек стоят 100 российских рублей.


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