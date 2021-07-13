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Курсы валют на 13 июля

Сегодня курс доллара по Нацбанку 2 рубля 57 копеек. Евро 3 рубля 5 копеек. И 3 рубля 44 копеек стоят 100 российских рублей.


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