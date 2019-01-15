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На проспекте Независимости появится новое освещение
Напроспекте Независимости ко ІІ Европейским игрампоявится новое освещение со светодиодными лампами и опорами, устойчивыми к коррозии. Работы по замене на более современное и энергоэффективное освещение в первую очередь проведут на участке от улицы Свердлова до Козлова. Кстати, первые образцы новых осветительных мачт уже установлены на площади Победы. Отличия видны издалека. У фонарей не две лампы, как в старом варианте, а четыре. А нижняя часть - из композитных материалов.
В этом году также планируется развивать систему автоматизированного контроля освещения, запланирован капитальный ремонт архитектурной подсветки построек столицы. В ближайшее время в разных районах Минска появятся и новые световые фигуры.
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