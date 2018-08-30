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На проспекте Независимости устанавливают новые фонарные столбы из тонкого металла
Лампы экономные, сберегают до 30 % энергии. Опоры сделаны с тонкого металла, что позволяет значительно снизить травматичность во время ДТП. Восстанавливают световое украшение и на улице Притыцкого.
Уже установлены светодиодные фигуры лосихи с лосенком. В высоту они около 4 метров. Также ко Дню города появится и праздничная иллюминация.
Новый световой объект ожидается и на площади Якуба Коласа. Это будут страницы рукописи.
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