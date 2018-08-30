На проспекте Независимости устанавливают новые фонарные столбы из тонкого металла

Лампы экономные, сберегают до 30 % энергии. Опоры сделаны с тонкого металла, что позволяет значительно снизить травматичность во время ДТП. Восстанавливают световое украшение и на улице Притыцкого.

Уже установлены светодиодные фигуры лосихи с лосенком. В высоту они около 4 метров. Также ко Дню города появится и праздничная иллюминация.