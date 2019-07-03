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На проспекте Победителей проходят последние приготовления к параду
В механизированной колонне в этом году пройдет более 280 единиц техники. Это как легендарные танки - такие, как Т-34, который откроет колонну с техникой, так и новейшие образцы.
К слову, в параде примут участие около 70% новой или модернизированной техники. Среди них зенитно-ракетные комплексы "Полонез" и БУК, броневик "Защитник" и разведывательно-дозорная машина БРДМ-4Б.
Сейчас возле механизированной колонны находится Юрий Шевчук.
С момента нашего прошлого прямого включения мы с оператором поменяли дислокацию и сейчас находимся во главе колонны с техникой. По традиции открывать парадные расчеты будет танк Т-34 с боевым знаменем 5-й танковой гвардейской Краснознаменной армии, танкисты которой в ночь на 3 июля 1944-го года одними из первых с боями вошли в Минск. У нас есть возможность пообщаться с командиром легендарного "червоного".
После "червоного" в парадном расчете пойдут танки, автомобили, самоходки, гаубицы, реактивные системы залпового огня и ракетные комплексы. Всего 26 расчетов с техникой. К слову, в параде примет участие около 70% новой или модернизированной техники. О новинках, которые представлены в этом году, впервые Агентство теленовостей сняло серию роликов. Зрители узнали все о таких образцах техники, как броневик "Защитник", разведывательно-дозорная машина БРДМ-4Б и зенитно-ракетный комплекс БУК. К слову, по своим разведывательным, огневым и маневренным возможностям он один лучших комплексов в мире в своем классе.
Сейчас мы находимся возле танка Т-72. К слову, именно на таких машинах белорусские танкисты в прошлом году заняли третье место среди 22 стран в конкурсе армейских международных игр "Танковый биатлон". С нами рядом сейчас находится командир экипажа Т-72. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как держит танк трассу в городе? Есть ли какие-то особенности управления на параде?
Всего на параде пройдет более 280 единиц колесной и гусеничной техники. А я напомню, что мы находились в начале механизированной колонны. И общались с командирами экипажей, которые пойдут в главе колонны с техникой. А к следующему нашему прямому включению к технике уже подойдут и пешие колонны, рядом с ними мы и сделаем наше следующее прямое включение.
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