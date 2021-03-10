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На прямой линии - председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый

Сегодня белорусы смогут задать вопросы и председателю Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Михаил Русый проведет прямую телефонную линию в Совете Республики. Звонки будут приниматься с 11:00 до 13:00. Номер телефона 8 (017) 328 53 24.

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