На прямой линии - председатель Постоянной комиссии Совета Республики Михаил Русый

Сегодня белорусы смогут задать вопросы и председателю Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению. Михаил Русый проведет прямую телефонную линию в Совете Республики. Звонки будут приниматься с 11:00 до 13:00. Номер телефона 8 (017) 328 53 24.