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На прямой связи с жителями Чашникского района помощник президента
Решить насущные проблемы смогли сегодня жители Чашникского района. На прямой связи помощник президента - инспектор по Витебской области Анатолий Линевич.
Житель деревни Рудное обратился с претензией, что местное хозяйство не выделяет комбайн для обмолота частных соток. Инспектор объяснил: проблема возникла из-за того, что сейчас все силы брошены на уборку сельхозугодий, и пообещал, что в течение двух дней хлеб у заявителя будет обмолочен. Сразу два обращения - из деревни Латыголичи и деревни Большие Трухановичи - касались водоснабжения населенных пунктов. Пенсионер из Варков сетовал на отсутствие в деревне стационарного магазина, он был закрыт три года назад. Обращения взяты на контроль. Решения, которые устроят всех жителей, предстоит искать местным органам власти.
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