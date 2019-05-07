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На Радуницу почтить память усопших люди едут в места, пострадавшие от ЧАЭС
Сегодня у белорусских христиан особенный день. Когда принято вспоминать своих ушедших близких. Радуница. День, когда посещают кладбища и наводят порядок на могилах. В храмах зажигают свечи, проходят особые богослужения. Отличительной чертой белорусов всегда было и есть уважительное отношение к своим предкам, своим корням, своей истории. Именно на Радуницу всего на несколько дней в году разрешено посещать без специального разрешения отселенные и стертые с лица земли после аварии в Чернобыле поселки. Многих уже давно нет на карте. Но это тоже малая родина, которая по-прежнему живет в сердце. Тысячи семей, которые помнят эти места с детства, пусть на несколько часов, но возвращаются сюда, чтобы почтить память и рассказать уже правнукам, откуда их корни.
Из Краснопольского района репортаж Андрея Ястребова.
Гончаровы с трудом пытаются сосчитать, сколько же их сейчас в семье. 13 внуков, столько же правнуков. Разлетелись по свету - живут в Беларуси, Латвии, Украине. Но каждый год на Радуницу приезжают на родину - в Готовец. Хоть и не осталось от деревни почти ничего. Но ведь именно отсюда все начиналось - с дома родителей. Воспоминания о родительском доме, пожалуй, главное, что согревало их все эти годы.
С правом первоочередного отселения, с последующим... С карты Краснопольского района после аварии в Чернобыле исчезли 67 поселков. Деревня Выдренка могла стать одной из них. В свое время здесь была и школа, и ФАП, и главная дорога в 3 км. А это почти 200 домов. Сейчас многих уже нет. А на их месте пустырь.
Любовь Митрофанова из Таганрога рада: ее родная деревня дождалась реабилитации. А значит, шанса на вторую жизнь. Вспомнила яблоню из детства. Не без слез, правда.
Местный храм стал центром возрождения деревни. Одним из первых, кто вернулся на малую родину, был отец Виктор. Отказался от столичной жизни, восстановил храм, местные криницы.
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