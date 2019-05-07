На Радуницу почтить память усопших люди едут в места, пострадавшие от ЧАЭС

Сегодня у белорусских христиан особенный день. Когда принято вспоминать своих ушедших близких. Радуница. День, когда посещают кладбища и наводят порядок на могилах. В храмах зажигают свечи, проходят особые богослужения. Отличительной чертой белорусов всегда было и есть уважительное отношение к своим предкам, своим корням, своей истории. Именно на Радуницу всего на несколько дней в году разрешено посещать без специального разрешения отселенные и стертые с лица земли после аварии в Чернобыле поселки. Многих уже давно нет на карте. Но это тоже малая родина, которая по-прежнему живет в сердце. Тысячи семей, которые помнят эти места с детства, пусть на несколько часов, но возвращаются сюда, чтобы почтить память и рассказать уже правнукам, откуда их корни.



Из Краснопольского района репортаж Андрея Ястребова.



Гончаровы с трудом пытаются сосчитать, сколько же их сейчас в семье. 13 внуков, столько же правнуков. Разлетелись по свету - живут в Беларуси, Латвии, Украине. Но каждый год на Радуницу приезжают на родину - в Готовец. Хоть и не осталось от деревни почти ничего. Но ведь именно отсюда все начиналось - с дома родителей. Воспоминания о родительском доме, пожалуй, главное, что согревало их все эти годы.