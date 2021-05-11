На Радуницу в Минске пустят дополнительный транспорт

Чтобы добраться на кладбище без пробок и заторов, сегодня изменен маршрут движения. На Северное - заезд во вторые ворота. С МКАД свернуть на погост можно отКуропат и Мядельской трассы Р58. Выезд на МКАД - в районе Куропат и Долгиновского тракта.

На Западное кладбище из Минска организован заезд с Гродненской трассы, а также с автодороги МКАД - Городище - Старое Село. С нее же осуществляется и выезд через деревню Озеро.



Подъезд к Михановичскому кладбищу традиционный, по дороге Новый Двор - Михановичи. А выезд через Асеевку, Самохваловичи и Слуцкую трассу. Здесь личный транспорт размещен на обочинах прилегающих проездов, так как количество стояночных мест ограничено.

