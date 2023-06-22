На рассвете жители Гомеля возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам на улице Баумана

Нет больше той любви, чем положить свою жизнь за близких своих. И мы сегодня вспоминаем тех людей, которые по-настоящему эту заповедь исполнили. Этот колокольный звон всегда в церковных традициях, он всегда призывает нас к молитве. Такой наш дар памяти тем людям, благодаря которым мы живем спокойно и можем помолиться.

Иоанн Заяц, священник Свято-Петро-Павловского кафедрального собора г. Гомеля