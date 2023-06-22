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На рассвете жители Гомеля возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам на улице Баумана
Памятные мероприятия прошли сегодня в Гомеле. На рассвете жители города зажгли лампады, минутой молчания почтили память жертв, возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам на улице Баумана. А после на набережной Сожа выпустили в небо воздушные шары в форме голубей. О трагической дате возвестили колокола православных храмов и монастырей Гомельской епархии.
Нет больше той любви, чем положить свою жизнь за близких своих. И мы сегодня вспоминаем тех людей, которые по-настоящему эту заповедь исполнили. Этот колокольный звон всегда в церковных традициях, он всегда призывает нас к молитве. Такой наш дар памяти тем людям, благодаря которым мы живем спокойно и можем помолиться.
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