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На рассвете жители Гомеля возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам на улице Баумана

Памятные мероприятия прошли сегодня в Гомеле. На рассвете жители города зажгли лампады, минутой молчания почтили память жертв, возложили цветы к мемориалу героям-ополченцам на улице Баумана. А после на набережной Сожа выпустили в небо воздушные шары в форме голубей. О трагической дате возвестили колокола православных храмов и монастырей Гомельской епархии.

Нет больше той любви, чем положить свою жизнь за близких своих. И мы сегодня вспоминаем тех людей, которые по-настоящему эту заповедь исполнили. Этот колокольный звон всегда в церковных традициях, он всегда призывает нас к молитве. Такой наш дар памяти тем людям, благодаря которым мы живем спокойно и можем помолиться.
Иоанн Заяц, священник Свято-Петро-Павловского кафедрального собора г. Гомеля

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