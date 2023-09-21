Сделать белорусское образование лучше. Именно этим руководствуется Президент, когда в очередной раз собирает всех на большой разговор по теме. При этом важно, что ломать выстроенную систему обучения от детсада до вуза никто не собирается. Лишь совершенствовать. Делаем не для себя, а для наших детей. Школьник, студент есть почти в каждой семье, так что вопрос касается каждого. 21 сентября во Дворец Независимости был приглашен широкий круг участников - правительство, высшие должностные лица, губернаторы, педагогическая общественность. Обсудили все аспекты образовательного процесса - от решения бытовых вопросов до учебников и подходов к итоговой аттестации.

Во Дворце Независимости прошло совещание по вопросам совершенствования сферы образования

Новый учебный год стартовал, кажется, и педагоги, и дети уже влились в привычные рабочие будни. Для многих в образовании последние недели стали сверхнапряженными. Еще перед 1 сентября Президент не принял традиционный доклад профильного министра и правительства. Уж слишком много вскрылось недостатков - от неготовности школ принять детей до проблем с подвозом и питанием. И если бы только эти проблемы… Александр Лукашенко дал время провести работу над ошибками и подготовиться к обстоятельному разговору в широком кругу о том, чему и как мы учим наших детей.

Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Я как глава государства уже неоднократно говорил: школа - это храм. В этом, если хотите, весь сакральный смысл. Здесь должен быть железный порядок и дисциплина как в организации образовательного процесса, так и в материальном плане. Что мне вам объяснять. Школа закладывает фундамент будущего не просто гражданина - человека. Там, где надо, должно быть подкрашено, заменены окна, двери, облагорожена территория. И обязательно все работы надо проводить с участием детей. Воспитывайте молодежь трудом, тогда отношение к школе у них будет соответствующее. К сожалению, мы от этого доброго советского принципа отошли. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

При этом глава государства подчеркивает: все школы должны быть загружены, где надо - организован подвоз, прежде всего это касается Минска. "Я уже говорил, что мы начинаем строить в развивающихся микрорайонах современные школы в виде дворцов. А в центральных районах Минска, где, естественно, население долго живет, стареет, детей практически нет, школы пустуют или не заполнены. Так лучше подвезти детей из микрорайонов в эти школы - намоленные места, а сэкономленные средства направить на другие цели и нужды, в том числе на заработную плату учителей. Надо без излишеств, не до этого. Просто по-хозяйски следует подойти к решению этой проблемы", - потребовал Президент.

А. Лукашенко: Постоянно перекраивать учебные планы и бесконечно издавать новые учебники недопустимо

Жесткая позиция Президента по готовности учебных заведений, по безопасности детей, по, казалось бы, таким бытовым вопросам знатно взбодрил ответственных по всей стране. Но претензии были и к содержанию образовательного процесса. О качестве учебников говорим не один год, а нарекания остаются. Получается, Министерство образования не дорабатывает в этом плане.

Когда мы модернизируем учебники, готовим, пишем новые учебники, решаем вопрос поступления в вузы и так далее, мы исходим из того, как мы это понимаем. Мы, извините за нескромность, сидящие здесь, продвинутые люди. Неправильно! Надо ориентироваться на тех, кто будет в этом процессе, - ученики школ, абитуриенты, студенты. На них надо смотреть. Они не обладают такими знаниями, как мы. И опыта у них никакого. Поэтому ориентироваться надо на них и готовить учебники под них. И систему оценки знаний (экзамены и прочее) тоже делать под них. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"Еще на педагогическом совете 24 августа 2021 года я говорил о недопустимости постоянного перекраивания учебных программ и планов и бесконечного издания новых учебников. Отмечал, что необходимо вернуться к советскому опыту, взять лучшие пособия и их постепенно дорабатывать, совершенствовать, а не печатать новые. Потому что новый коллектив всегда оригинальничает (вы ученые, понимаете это): "Хочу быть непохожим на то, что было, и показать свою прыть". Это никому не надо. Главный принцип работы нашего государства и любых процессов, происходящих в нашем государстве, - это спокойное совершенствование того, что наработало человечество. Мы стоим, как я говорил, повторяя цитату великого, на плечах гигантов. Не надо соскакивать с этих плеч - мы потеряем все то, что человечество наработало до нас. Надо использовать это во имя будущего. Поэтому надо совершенствовать и не стесняться взять лучшее из того, что было",- сказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко потребовал обеспечить равные возможности каждому поступающему

Подходы Минобра к аттестации за курс средней школы и поступлению в вузы были приняты с оговоркой, обсудим, все ли работает, как надо. Требования Президента сводились в этом плане к простому - увидеть каждого абитуриента, обеспечить равные возможности и справедливый подход к каждому поступающему.

Здесь и сейчас мы должны определить механизм работы средней школы и вузов на перспективу и решить главную задачу - обеспечить нашей молодежи условия для профессионального становления и развития в своей стране. Подчеркну: наиболее талантливые, перспективные абитуриенты должны быть востребованы у нас, на Родине. Это мое железное правило. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

"При посещении Национально детского технопарка я еще раз убедился: умных, любящих Беларусь ребят у нас действительно много. Надо просто их поддержать, показать перспективу самореализации и карьерного роста. Если говорить по-простому, направить на путь истинный". Если же происходит по-другому, и кто-то из ребят сходит с этого пути, то ответственность лежит в значительной степени на тех взрослых, которые рядом, считает Президент. "Все косяки в этом плане - от нас, мы виноваты, не дети, - уверен он. - Или у кого-то из нас мозги не туда повернуты и его заносит на поворотах".

"Поэтому давайте начинать с себя. Но никаких кардинальных решений после нашей сегодняшней встречи быть не должно, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Все социологические опросы показывают, что учителя, преподаватели, ученики устали от того, что мы постоянно революционным образом пытаемся усовершенствовать систему образования. Пора заканчивать с этим".





Министр начал с насущного. С того, что уже сделано - в основном недостатки, выявленные мониторинговыми группами по пожарной безопасности, инфраструктуре вблизи школ устранены, но работа продолжается.

"В 12 школах продолжаются ремонтные работы, которые будут выполнены до конца текущего года. К 7 ноября будет введена в эксплуатацию новая школа в агрогородке Сеница", - отметил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

По словам министра, весь учебный процесс организован так, чтобы обеспечить безопасное пребывание учащихся.

На совещании обсудили вопрос питания в школах

Около 300 школ в ближайшие три года ждет капремонт. А вот модернизацией пищеблоков активно занимаются уже сейчас. Не все успели к 1 сентября. Закупают оборудование, делают новые технологические карты блюд, о меню неплохо отзываются и дети, и родители. К высоким стандартам нужно стремиться, нормальным питанием дети должны быть обеспечены, но тут главное не забывать, что все-таки школьная столовая - не ресторан. Подходить рачительно нужно во всех смыслах.

Давайте отрегулируем, отработаем, чтобы ребенок получил нормальную пищу. Это же деньги! Колоссальные! Так если мы выделяем, тогда проконтролируйте, куда мы их "запихиваем". Это же ненормально, когда в Беларуси, где умеют ценить продукты питания, выбрасывают это на мусорку. А у нас вроде бы все хорошо. Тогда имейте ввиду - там, где возможно проконтролировать вопросы на поверхности, мы проконтролируем жесточайшим образом. Каждый директор, руководство школы ответит за это. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Сказано министру, но услышать главу государства должны и в регионах. Губернаторы не могут самоустраниться от таких житейских школьных учебных будней.

"Министерство образования определенную колею прокладывает: новый опыт и прочее. Но губернаторы как-то в тени, но это ваша сфера. И вам там виднее. Колея обозначена на уровне Министерства образования, правительства - действуйте. Не министр должен ремонтировать вам школы, а вы это должны делать. Не министр должен возить детей. Принципиально принято решение, выделяем автобусы. Посмотрите, где эти автобусы используют", - поручил Александр Лукашенко.

При этом Президент подчеркнул: ко всем вопросам необходимо подходить по-хозяйски. Например, те же школьные автобусы должны использоваться только для школьных нужд, и тогда они прослужат долгие годы. "А у нас автобусы выходят из строя. Это так, на злобу. Вы разберитесь, губернаторы, как это все используется. А в правительстве что? Принесли, скинули туда предложения, посмотрели: "А, ну еще дадим тысячу или полторы автобусов". Деньги нужно считать", - потребовал глава государства.

Взгляд контролирующих органов

В прошлый раз свои претензии по готовности школ и всему образовательному процессу озвучили контролеры. Это их работа - критическим взглядом смотреть на разные сферы. Министр не прочь с самого начала работать в тандеме, но задача Комитета госконтроля и прокуратуры скорее в том, чтобы вовремя подсказать, что и где не так.

Есть системные недостатки, которые из года в год повторяются. На мой взгляд, требуется внимание к следующим проблемам. Это формальное подписание сертификатов. Нужно не только коренным образом поменять систему и сделать это прямо сейчас, но и обозначить ответственность должностных лиц, которые их подписывают. Андрей Швед, генеральный прокурор Беларуси

Есть, по его словам, недостатки по планированию и финансированию текущих и капитальных ремонтов. "Это проблема хроническая. Не решив эту проблему, из года в год все будем сталкиваться с тем, что будет спешное латание дыр", - сказал Андрей Швед.

"Что касается школьных учебников. Была создана рабочая группа вместе с Генеральной прокуратурой и выявлено много нареканий на учебники. Как таковых учебников 7, но у нас есть учебные пособия, которые учебниками не являются. Они сейчас дорабатываются, на них тоже много нареканий с точки зрения, например, научности изложения", - отметил председатель Комитета госконтроля Беларуси Василий Герасимов.



Александр Лукашенко обратил внимание на подготовку преподавателей в вузах

Слово дали практикующим педагогом. Впрочем, тех, кто в теме, это не удивило. Александр Лукашенко всегда находит время, чтобы выслушать профессионалов - тех, кто как никто погружен в обучение, видит тонкие места системы, чувствует, что нужно. Откровенно сетовать на учебники педагоги не стали, профессиональная солидарность им не чужда.

Хочу обратить внимание на подготовку преподавателей и учителей в наших вузах. Мы плохо готовим в вузах студентов. Были косяки и в те времена у нас, хотя жесткий был порядок, а сейчас же вольница. Преподаватели и ректоры забыли, что надо требовать от будущего специалиста определенного уровня и давать эти знания. И если качественный "продукт" будет выпущен из вуза, то нам и разговора здесь не будет. А сегодня мы говорим: и учебник такой, и методические наработки, разработки, планы… Потому что недоучиваем мы учителя. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Президент также особо подчеркнул важность наличия качественных и интересных учебников: "Знаете, что самое страшное, - учебник пугает ученика. Вот этого быть не должно. Он боится к какому-то учебнику притронуться. А учебник должен притягивать ученика к себе".

Все дело в кадрах - на совещании обсудили вопрос об отработке студентов после окончания вуза

То есть, как ни крути, все дело всегда в кадрах. И, конечно, в их подготовке. Почти полсотни вузов выпускает специалистов с корочками о высшем образовании. Государство тратит немалые средства и силы на обучение будущих врачей, инженеров, учителей, и в ответ справедливо рассчитывает, на их участие в работе экономики страны. Ни одно государство в мире не готовит своих специалистов на экспорт.

Меня информируют о том, что самые-самые продвинутые, классные специалисты из страны уезжают. Более того, какая-то у нас система: закончил вуз, не отработал и ушел. Мы же обучаем и готовим в ссузах, вузах специалистов для себя. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Андрей Иванец отметил, что все студенты-бюджетники после окончания вуза обязаны отработать установленные сроки распределения. "Министерство образования контролирует эту работу. Есть единичные случаи, когда выпускники возмещают затраченные государством средства на их подготовку", - сказал он.

При этом министр подчеркнул и внес предложение: "Сегодня и бюджетник, и платник, по нашему мнению, должен отрабатывать".

"Как вы считаете, студент закончил вуз - где и как, сколько он должен отрабатывать? А если уезжает, сколько он платит?" - спросил Александр Лукашенко.

Как доложил министр, отработка для дневной формы обучения на бюджете сегодня - два года после окончания университета. Для целевиков - не менее пяти лет, договор может предусматривать и более высокий срок. Что касается стоимости обучения, то для государства оно обходится в немалую сумму. Например, при отказе от распределения выпускник БГУ компенсирует затраченную на его подготовку сумму, а это около 40 - 45 тыс. рублей, рассказал Андрей Иванец.





Александр Лукашенко считает, что проблему необходимо решать кардинальным образом, в том числе подумать над увеличением срока отработки: "Что такое два года - это, считайте, мы его обучали в вузе и еще через наставничество, через приобретаемый опыт два года обучаем на работе. В школе, допустим, если это учитель".

Президент отметил, что в этом плане нужны запретительные меры, даже если такой шаг будет непопулярным. "Хотя бы полузапретительные: допустим, 5 лет. Правильно, целевик - не менее 5 лет. А может быть, еще и ориентировать где-то аккуратно до 7 лет. В противном случае - не ходи в целевики", - сказал он.

А. Соловьев о вступительной кампании: Все дети в равных условиях

Самый главный вопрос вступительной кампании - как отобрать лучших. И, кажется, "золотую середину" нащупали. Не без шероховатостей, но в целом абитуриенты, родители, педагоги оценивают позитивно нынешнюю формулу.

Мы смогли предоставить всем ребятам равные возможности. Независимая комиссия принимает экзамен, абсолютно объективно проверяются все задания. Все дети находятся в идеально равных условиях. Система работает, она эффективна. Александр Соловьев, начальник отдела образования Жлобинского райисполкома

Два сертификата Централизованного экзамена и один сертификат Централизованного тестирования исключил беготню по вузам. Сроки их сдачи, кстати, готовы скорректировать. Ставка на профильные классы, целевиков, приоритет победителям олимпиад - это все о том, как отобрать самых одаренных и мотивированных. Хотя у каждого свой путь в профессии.

"Самый лучший специалист, я убедился на практике, - когда люди приходили из техникума. Они уже узнали о своей профессии, а потом пришли в вуз. Путь к специалисту через вуз лежит через техникум. Это самые лучшие специалисты. А что касается стабильности, это мы обеспечим", - подчеркнул Александр Лукашенко.



Понятно, что совершенствовать систему образования можно бесконечно. Такие идеи звучали и сегодня, но с прицелом на очень далекую перспективу. Но порой лучшее - враг хорошего. Чувствуется, что и у учеников, у их родителей и у педагогов давно созрел запрос на определенность и стабильность.

"Правила приема, которые вы поддержали в прошлом году, достойно показали себя на практике. Анализ вступительной кампании показал, что эти правила приема обеспечивают необходимый баланс между регионами. Делают открытую и справедливую систему отбора", - сказал глава Совета ректоров Вадим Богуш.

Голосом реального сектора на этом совещании стал премьер-министр. Его тезис в продолжение мысли Президента о том, что готовим кадры прежде всего для своей страны. Рынок, конечно, много решает. Но ректорам на заметку - надо видеть, кого набираем, и минимизировать разрыв теории и практики.

"Сейчас нет той проблемы, которая была в советское время, когда человек из деревни не мог поступить в столичный вуз, потому что у него была хуже подготовка. Теперь получить высшее образование вообще не проблема. Но проблема, на мой взгляд, в том, что талантливые абитуриенты отбираются туда, где они нужны стране меньше всего, - отметил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. - Нужно работать над качеством подготовки по популярным экономическим специальностям. Возможно проблема в том, что преподают в основном люди, которые практически не работали в реальной экономике".



На совещании у Лукашенко определили формулу аттестации и поступления в вузы

Задачи принять кардинальные решения по итогам этого разговора не стояло. Они и не случились - систему шлифуют, проблемы видят и стараются решать оперативно. Как лучше аттестовать вчерашнего школьника и отобрать будущего студента - здесь формулу вывели и на ней пока останавливаемся.

"Что касается итогов аттестации за среднюю школу и поступления в вузы. Два ЦЭ плюс один в виде ЦТ - мы пока на этом останавливаемся и доводим людям, чтобы они знали, что на перспективу мы будем идти этим путем. Для людей это важно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Вместе с тем Президент не исключил в будущем каких-либо дополнительных экспериментов внутри той системы поступления, которая сейчас определена. Например, по проведению предварительного собеседования или внутреннего экзамена в отдельных вузах.

"Лишь бы это было на пользу, - обозначил главное требование Александр Лукашенко. - Смотрите, чтобы не было противоречий между экзаменами и собеседованием. Если человек пришел, сдал отлично все экзамены, а вы его "зарезали" на собеседовании… Тут надо подходить очень аккуратно, осторожно".

"В Министерстве образования нужно закончить всякие там шарахания. Это очень важно. Есть министр, руководство. Мы определили эту, как я говорю, колею. Не мешайте работать министру и Министерству образования, - подчеркнул глава государства. - Они разумные люди и знают, как решать те или иные вопросы согласно закону, законодательству и Конституции. Пусть работают".





При этом Президент предупредил работников Минобразования: если кого-то не устраивает министр или руководство, тогда надо искать другую работу."Вы понимаете мои намеки и знаете, о чем идет речь",- сказал он.

"Если мы ему (Андрею Иванцу, министру образования. - Прим. ред.) не дадим возможности работать… Любого министра, кого туда ни назначь, он не сможет работать, потому что каждый лезет в Министерство образования и пытается помочь, подсказать или по-своему что-то сделать",- добавил Александр Лукашенко.

"Сегодня мы закончили разговор по задачам, которые стоят перед образованием. Двигаемся, - подчеркнул Президент. - Это касается меньше всего министра образования, больше - губернаторов: услышали, как надо действовать, - действуйте".

То есть с проблемами один на один профильное министерство не остается, губернаторы в помощь. Обеспечение образовательного процесса для наших детей - это командная работа. Резюме по организации питания было жесткое.

"Разберитесь, как нам с этим питанием (школьников. - Прим. ред.) поступать. Мы там сэкономим колоссальнейшие деньги (и в мусорку не будем выбрасывать питание). Не жалко для детей. Мы детей можем накормить нашими продуктами, у нас их хватает. Но половина всего уходит не на детей, - подчеркнул Президент. - Серьезно возьмитесь за эту проблему".

Как и по учебникам. Сделать нормальный для школы - первостепенная задача. Дело не в деньгах, а в грамотном авторском коллективе.

Что касается учебных пособий - вопрос вопросов. Я не совсем воспринимаю, когда говорят: вот, надо деньги на это. Вот если бы вы попросили Игоря Марзалюка (депутата Палаты представителей, члена-корреспондента НАН. - Прим. ред.): "Собери ребят и пройдись по учебникам истории". Марзалюк вам бы это сделал за один месяц, и людей подобрал, и сказал, что здесь и здесь надо шлифануть. Заключение получили бы наших людей, патриотичных, грамотных, умных, понимающих политику, и они бы вам шлифанули эти учебники. И мы бы сделали настоящий учебник, икону. Берешь - и приятно в руки взять. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Однако пока, по мнению Президента, качество некоторых учебников оставляет желать лучшего, в отдельных случаях "надо увеличительные стекла на лоб повесить для того, чтобы увидеть, что там написано". "Разве это учебник? Не надо на учебники жалеть деньги", - ориентировал он, подчеркнув, что издания должны быть красивыми, на хорошей бумаге, тем более что печатаются они не на один год. "Вы лучше знаете, что делать с учебниками. Сделайте нормальный учебник. Не надо бюрократизировать эту работу, не надо оттягивать и эксперименты проводить. Возьмите все учебники, которые мы с вами прошли, начиная с советских времен, и сделайте хороший учебник", - сказал белорусский лидер.

Лукашенко заявил, что сроки отработки в скором времени изменятся

Учеба - это серьезная нагрузка для детей. Поток информации и требования постоянно растут. Порой обучение длится дольше, чем обычный рабочий день. Так что Александр Лукашенко просит не забывать про спортивную субботу - это здоровье. И подтверждает, что первое рабочее место государство гарантирует, но сроки отработки изменятся.

По отработке мы определились. Сроки (уже сейчас надо население аккуратно информировать об этом) мы увеличиваем. Мы готовим для себя специалистов. Мы подготовили, даем тебе первое рабочее место - иди и работай. Вот туда нужно, мы тебя туда направляем. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Непопулярные, но нужные решения нередко становятся поводом для инфоатак. На таких новостях, играя на чувствах людей, часто хайпуют оппоненты власти. Но когда эмоции уходят, становится понятно, что это решение сегодня даст возможность завтра, например, попасть к врачу-специалисту. Не за горами электоральная кампания. Так что жди вбросов. Один из таких случился недавно, якобы о новой президентской резиденции.

Завершая совещание, Александр Лукашенко напомнил, что в Беларуси скоро пройдет электоральная кампания. Большой вклад в организацию выборов всегда вносит педагогический состав, в этой связи глава государства предупредил, что оппоненты власти будут пытаться оказать давление.



"На нас началось уже идеологическое и информационное давление. Недавно появилась информация: "Лукашенко построил себе новую резиденцию, там, наверное, будет ВНС". Я думаю: где построил, кто построил? Без меня это не могли построить. Оказывается, большую чиновничью больницу отдали Кухареву (в ведение городских властей Минска. - Прим. ред.) - построили маленькую за городом - и там было старое отделение реабилитации. Его Управление делами отремонтировало. Сделали реабилитацию на первом этаже. На верхнем этаже поручил все благотворительные фонды, которые мы закрыли (собачек лечили, кошек и так далее), собрать под одной крышей", - рассказал Президент.

Александр Лукашенко подчеркнул: "Мне хватает мест, где работать. Здесь я работаю (во Дворце Независимости. - Прим.ред.) и за городом - один к одному кабинеты. Больше ничего не надо".

Глава государства отметил, что подобные информационные вбросы нужны лишь для того, чтобы очернить власть.



"Идет накат, и выбирают центральных людей, на кого надавить и по кому ударить. Главное - "подмочить" власть. Поэтому имейте в виду. Мы должны это доносить до людей и им разъяснять. Я хорошо об этом информирован: на каждого, кто так или иначе патриот, уже готовится информационная атака. Поэтому нам еще и этому надо будет противостоять", - сказал Александр Лукашенко.

На образование посмотрели с разных сторон. Несколько раз звучало, что уж очень бы хотелось, чтобы это был крайний разговор. Понятно, что жизнь подкидывает вопросы, но лучше бы на тему обучения впредь приходилось говорить реже, тем боле, что ответственным четко дали понять, какие проблемы и кому нужно решать.