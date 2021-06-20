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На реке Днепр в Лоевском районе работник МЧС спас тонущих подростков
19 июня десятиклассницы 2006 г. р. и 2005 г. р. находились возле реки и заметили тонущую девочку 2009 г. р., учащуюся 6 класса, помогли ей выбраться на берег, а сами оказались в воде и стали звать на помощь.
В это время вдоль реки в свободное от несения службы время шел командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям - старшина внутренней службы Борис Грицков. Услышав крики о помощи и обнаружив тонущих подростков, поочередно извлек их из воды.
За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек
По предварительной информации, за минувшие сутки в общей сложности в ОСВОД поступило порядка 10 сообщений о том, что кто-то утонул или пропал на водоеме.
По всем сообщениям информация еще уточняется.
"Кто-то утонул, кого-то еще ищут. Где-то обнаружено тело человека, время и обстоятельства гибели которого устанавливает судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в ОСВОД.
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