На реке Днепр в Лоевском районе работник МЧС спас тонущих подростков

19 июня десятиклассницы 2006 г. р. и 2005 г. р. находились возле реки и заметили тонущую девочку 2009 г. р., учащуюся 6 класса, помогли ей выбраться на берег, а сами оказались в воде и стали звать на помощь.

В это время вдоль реки в свободное от несения службы время шел командир отделения пожарной аварийно-спасательной части № 1 Лоевского районного отдела по чрезвычайным ситуациям - старшина внутренней службы Борис Грицков. Услышав крики о помощи и обнаружив тонущих подростков, поочередно извлек их из воды.

За минувшие сутки в Беларуси утонули около 10 человек

По предварительной информации, за минувшие сутки в общей сложности в ОСВОД поступило порядка 10 сообщений о том, что кто-то утонул или пропал на водоеме.

По всем сообщениям информация еще уточняется.

"Кто-то утонул, кого-то еще ищут. Где-то обнаружено тело человека, время и обстоятельства гибели которого устанавливает судебно-медицинская экспертиза", - уточнили в ОСВОД.



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