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На ремонт и строительство дорожной сети в регионах в следующем году направят 300 миллионов рублей

Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов, поясняя, как будет взиматься обновленный дорожный налог. Налоговые органы будут присылать извещения до 1 ноября, а уплатить сбор необходимо до середины декабря. Следующий год - переходный. За допуск к участию в дорожном движении нужно будет внести одну базовую. И это только для тех, кто не проходил техосмотр в 2020-м. Далее в среднем для народных авто сумма будет составлять 60-80 рублей.

В Минфине рассказали и об акцентах главного финансового документа на следующий год. Так, все социальные обязательства будут сохранены. А дефицит республиканского бюджета планируется покрыть за счет остатков прошлых лет и оптимизации расходов.

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