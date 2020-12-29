На ремонт и строительство дорожной сети в регионах в следующем году направят 300 миллионов рублей

Об этом рассказал министр финансов Юрий Селиверстов, поясняя, как будет взиматься обновленный дорожный налог. Налоговые органы будут присылать извещения до 1 ноября, а уплатить сбор необходимо до середины декабря. Следующий год - переходный. За допуск к участию в дорожном движении нужно будет внести одну базовую. И это только для тех, кто не проходил техосмотр в 2020-м. Далее в среднем для народных авто сумма будет составлять 60-80 рублей.